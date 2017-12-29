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BM’nin Haçlı askerleri ırz düşmanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek eleştirdiği BM’de görev yapan Haçlı askerlerinin sapkınlıkta sınır tanımadığı öğrenildi.

29 Aralık 2017 Cuma 04:20
BM’nin Haçlı askerleri ırz düşmanı

Birlemiş Milletler’e bağlı Barış Gücü askerlerinin görev yaptıkları ülkelerde birçok tecavüz ve taciz vakasına karıştığı ortaya çıktı. Barış Gücü askerlerinin özellikle Afrika ülkelerinde 2004-2017 yılları arasında Ota Afrika Cumhuriyeti’nde 150, Haiti’de 18, Kongo’da 47 olmak üzere, 117’si çocuk, 2 bin 424 taciz ve tecavüz olayına karıştıkları bildirildi. 

ÇOCUKLARI İSTİSMAR ETTİLER

İç karışıklıkların olduğu ve işgallerin yaşandığı sorunlu bölgelere BM tarafından konuşlandırılan Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri huzuru sağlamak yerine yerel halkın namusuna el uzatıyor. 2007-2016 yılları arasında dünya genelindeki Barış Gücü askerleri 2 bin 424 tecavüz ve taciz vakasına karıştı. Sadece 2015-2017 yılları arasında 366 BM askeri 209 istismar vakası gerçekleştirdi. Bu istismarlardan doğan mağdur sayısı kayıtlara 388 olarak geçti. Esas skandal ise, 117 çocuğun BM’nin haçlı askerlerinin istismarına uğradığının ortaya çıkmasıyla patlak verdi. Yer altı ve yer üstü zenginlikleri emperyalist haçlılar tarafından sömürülen, sürekli olarak iç karşılıklar çıkartılarak bölge halkına rahat verilmeyen Kongo’da ise, 83 BM askeri 47 cinsel saldırı gerçekleştirdi. Mağdur sayısı ise 65 olarak belirtildi. BM ise bu taciz ve tecavüzlere adeta kör kaldı.

HARUN SEKMEN / İSTANBUL

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 04:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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