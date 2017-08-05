BMGK'dan flaş Kuzey Kore kararı!

Son dakika haberine göre Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edildi. Kuzey Kore’nin BM kararlarına ve uluslararası çağrılara rağmen füze denemelerini sürdürmesi üzerine BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların genişletilmesi için yeni bir karar tasarısını kabul etti.

İHRACAT YÜZDE 33 AZALACAK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BM Güvenlik Konseyi) Pyongyang'ın yıllık 3 milyar dolarlık ihracat bütçesinin yüzde 33'ünü azaltmayı amaçlayan yeni yaptırım tasarısını onayladı.

ABD liderliğindeki tasarı ile kömür, demir, kurşun ve deniz ürünü de dahil olmak üzere diğer malzemelerin Kuzey Kore'ye ihracatını önlemek amaçlanıyor.