BMGK Suriye planını onaylamış... (!)

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Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de barış sağlanması için gösterdiği çaba, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından dün New York'ta yapılan oturumunda oy birliğiyle kabul edilidi. BMGK üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandığı ve desteklendiği öğrenildi.

Ankara ve Moskova'nın girişimi ile hazırlanan plan, Suriye'de cuma gününden beri yürürlükte olan ateşkesin yanı sıra Kazakistan'ın başkenti Astana'da barış görüşmelerinin yapılmasını öngörüyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile muhaliflerin temsilcilerinin katılacağı görüşmelerin 15 Ocak'ta yapılması planlanıyor. Karar metninde, Astana'daki görüşmelerin, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde 8 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak toplantının "önemli bir etabı” olduğuna dikkat çekildi.