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BMGK kararı karşısında İsrail çılgına döndü: Karara uymayacağız!

BMGK’nın İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini ‘derhal ve tamamen’ durdurmasını talep eden kararının ardından İsrail tasarıyı sunan Yeni Zelanda ve Senegal’deki elçilerini istişare için ülkeye geri çağırdı.

Eklenme: 24 Aralık 2016, 02:05
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Siyonist İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, BMGK’nın kararına uyulmayacağı belirtilirken, Yeni Zelanda ve Senegal’den dönecek elçilerle değerlendirme yapılacağı ifade edildi.

'ABD, BM'DEKİ ÇETEYLE İŞBİRLİĞİ YAPTI, İSRAİLİ KORUYAMADI'

İsrail’in seçilmiş başkan Donald Trump’la çalışmayı dört gözle beklediğinin kaydedildiği açıklamada, “(ABD Başkanı Barack) Obama yönetimi sadece İsrail’i BM’deki çeteye karşı korumakta başarısız olmadı, onlarla sahne arkasında işbirliği yaptı” dendi.

SENEGAL'E YARDIMLAR İPTAL EDİLDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı’na da Senegal’e yönelik yardım programlarının iptal edilmesi talimatı verildi.

 

 
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