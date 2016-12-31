BMGK kabul etti

Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.
Eklenme: 31 Aralık 2016, 21:20
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