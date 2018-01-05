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BMGK, İran gündemiyle toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'da devam eden protestolar üzerine bugün toplanacak.

05 Ocak 2018 Cuma 08:26
BMGK, İran gündemiyle toplanıyor

ABD toplantıda İran'da devam eden protestoları gündeme getirmek  istiyor ancak Washington yönetimini İran'ın iç işlerine karışmakla suçlayan  Rusya, toplantıda İran'daki gelişmelerin görüşülmesi için konseyden oylama talep  edebilir.

İran'daki gelişmelerin görüşülmesi için oylama talep edilmesi  durumunda ise konseyin 15 üyesinden 9'unun onayı gerekiyor.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da devam eden  protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BMGK'ye acil toplanma çağrısı  yapacaklarını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise "Yozlaşmış olan hükümetlerini geri almak  için çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük destek  göreceksiniz." açıklamasını yapmıştı.

İran, ülkede devam eden protestolarla ilgili olarak içişlerine  karışmakla suçladığı ABD'yi BM'ye  şikayet etmiş, İran'ın BM Daimi Temsilcisi  Gholamali Khoshroo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK'ye gönderdiği  mektupta, "ABD hükümeti gösterilere destek verme bahanesiyle anlamsız bir şekilde  İran'ın içişlerine müdahale eylemlerini artırdı. ABD Başkanı  ve Başkan  Yardımcısı , çok sayıda saçma tweet ile İranlıları tahrik edici eylemlere teşvik  etti." ifadelerini kullanmıştı.

İran'daki olaylar, 28 Aralık 2017'de Meşhed'de bir grup göstericinin,  ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle  başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran,  Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi  pek çok kente yayılmıştı.

Ülke genelindeki olaylarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmiş,  binden fazla gösterici gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 08:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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