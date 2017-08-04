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BM’den skandal ‘Türkiye’ çağrısı

15 Temmuz'a sessiz kalan BM, FETÖ’nün Fransız istihbaratına çalışan eski emniyet amiri Çevik için, Türk hükümetine bir çağrı yaparak, “ Serbest bırakın” dedi.

04 Ağustos 2017 Cuma 09:53
BM’den skandal ‘Türkiye’ çağrısı

İkinci Dünya Savaşı sonrası barış ve güvenliği sağlamak için 51 ülkenin bir araya gelmesiyle kurulan ve ülkeler arasında çıkan anlaşmazlıklara çözüm bulunması için çalışması gereken Birleşmiş Milletler (BM)'den akıl dışı istek. FETÖ tarafından gerçekleştirilmek istenilen 15 Temmuz darbe girişiminde hainleri eleştirmekten çekinen BM, tutuklanan bir isim için harekete geçti.

İŞTE O BELGE

DARBEYE TEPKİ GÖSTERMEMİŞTİ

Akşam'ın haberine göre, Birleşmiş Milletler Gerekçesiz Gözaltılar Hakkında Çalışma Grubu (WGAD) tarafından Türk hükümetine yapılan skandal çağrıda; Fransız vatandaşı ile evli olan ve tutuklu emniyet amiri Kürşat Çevik'in 'derhal' serbest bırakılmasını istedi. WGAD çağrısında Şanlıurfa Cezaevi'nde bulunan Çevik'in uluslararası anlaşmalar çerçevesinde serbest bırakılmasını istedi. Terör örgütü elebaşı Gülen dahil olmak üzere hiçbir FETÖ üyesi için isim vererek böyle bir çağrıda bulunmayan BM'nin bu tavrı ise birçok soruyu beraberinde getirdi.

FRANSIZ İSTİHBARATINA ÇALIŞIYOR

Emniyet İstihbaratta görevliyken o dönem Başbakan olan Erdoğan'a yönelik 17-25 Aralık kumpasında görev aldığı da tespit edilen Çevik'in, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildikten sonra evinde yapılan aramalarda Gülen'in videolarıyla dijital belgeler ele geçirilmişti. Çevik'in FETÖ dışında Fransız istihbaratına çalıştığı iddiası üzerinde duruyor.

MİLLETİN PARASIYLA DÜNYA TURU

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışırken kurumun imkanlarını kullanarak yurt dışında birçok eğitim aldığı ortaya çıktı. Aldığı eğitimler nedeniyle FETÖ'nün önem verdiği bir isim olarak biliniyor. 2006 yılında Romanya'da EGM adına SECI yıllık toplantısına katılan Çevik, aynı yıl Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu DEA eğitimi için de bu ülkede iki hafta kaldı. 2008 yılında Tahran' a Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün toplantısına katılan Çevik, 2008-2012 yılları arasında İngiltere'ye doktora eğitimi için gitti.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 09:53
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