BM'den skandal açıklama!

De Mistura Sputnik'e verdiği demecinde, "Kürtler önemli ve faydalı bir halk. Suriyeli Kürtler gelecekte yeni bir anayasanın oluşturulması sürecine katılmalı" dedi.

De Mistura'nın ''Kürler'den kastı ise bölgede 2011 yılından bu yana işgale devam eden Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD.

"Şu anda (Lozan'da) doğrudan anayasayla ilgili değil, süreçle ilgili teknik görüşmeler yürütülüyor. Fakat zamanı gelince, Suriyeli Kürtlerin fikirlerini görmezden gelmek zor olacak" diye devam eden de Mistura, "Bana sürekli olarak Kürtlerin tüm muhalif gruplar içerisinde temsil edildiği hatırlatılıyor" ifadelerini kullandı.

De Mistura'nın Sputnik'e yaptığı bu açıklama, İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye görüşmelerinin 7. turunun devam ettiği bir döneme denk geliyor.