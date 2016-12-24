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BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, En Az Gelişmiş Ülkelere destek verecek Uluslararası Teknoloji Bankası'nın Türkiye'de kurulmasını onayladı.

BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
Eklenme: 24 Aralık 2016, 15:00
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BM), En Az Gelişmiş Ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi amacına yönelik, "Uluslararası Teknoloji Bankası"nın Türkiye'de kurulmasını onayladı.

BM'den yapılan açıklamaya göre, genel merkezi Türkiye'de olacak Banka, faaliyetlerine gelecek yıl başlayacak.

En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik faaliyet gösterecek Banka ile bu  ülkelerdeki bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi  amaçlanıyor.

Söz konusu ülkelere, bilim ve teknoloji politikalarının  geliştirilmesi, uygulanması, yönetişim mekanizmalarının kurulması konusunda  destek verecek Bankaya katkı payları ise gönüllülük esasına göre sağlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BM Genel Sekreter  Yardımcısı ve Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler ve Küçük Ada  Devletleri Yüksek Temsilcisi Gyan Chandra Acharya, dünyanın en yoksul ülkelerinin  bilimsel ve teknolojik altyapılarını genişletmeden güçlü ve sürdürebilir  kalkınmayı ve yoksulluğu ortadan kaldırmayı başaramayacaklarını belirtti.

Acharya, En Az Gelişmiş Ülkelerin BM 2030 kalkınma hedeflerine  ulaşabilmeleri için kalkınma süreçlerinin çeşitli aşamalarında teknolojiyi etkin  bir şekilde kullanmaları gerektiğine işaret ederek, "Küresel toplumun,  yoksulluğun ortadan kaldırılması, yapısal dönüşümlerin hızlandırılması, bilim,  teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirmesine yönelik bu ulusları  destekleme sorumluluğu vardır." ifadesini kullandı.

Bankanın kurulmasının, bu ülkeler için hayati bir "dönüm noktası" olduğunu vurgulayan Acharya, kuruma ev sahipliği yapacağı için Türkiye'ye teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

"Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler IV. Konferansı", 9-13  Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul'da yapılmıştı.

Dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konferansta yaptığı konuşmada, bu ülkelere yönelik olarak bir taahhüt paketi açıklamış, En Az Gelişmiş Ülkeler için "Teknoloji Bankası" rolü üstlenecek uluslararası bir merkez  kurulması da bu taahhütler arasında yer almıştı.

BM Sekreteri Ban Ki-mun'un talimatıyla, 2014'te Bankanın kuruluş  sürecinde organizasyonel ve operasyonel konularda danışmanlık yapması ve  önerilerde bulunması amacıyla, "Yüksek Düzeyli Uzmanlar Paneli" oluşturulmuştu.

BM Genel Kurulu'nun onay kararıyla, Ban Ki-mun görevini devretmeden  önce Bankanın kuruluş süreci tamamlanmış oldu.

 
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