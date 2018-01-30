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BM'den küstah 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Terörle mücadelede büyük bir kararlılık gösteren TSK, Birleşmiş Milletler'in de hedefi haline geldi. BM'den Türkiye'nin başlattığı ve 11 gününde başarıyla devam eden Afrin operasyonu için küstah bir açıklama geldi.

30 Ocak 2018 Salı 12:20
BM'den küstah 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm uyarılarına rağmen Afrin'den çekilmeyen terör örgütü YPG, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekat'ı ile iyice köşeye sıkıştı.

TSK'nın havadan ve karadan düzenlediği operasyonlarla büyük bir darbe alan örgüt, ortaya attığı yalanlarla uluslararası kamuoyundan destek bulmayı hedefliyor. Ancak teröristlerin tüm yalanları anında çürütülüyor.

Örgütün propagandasına inanan Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, Türkiye'ye karşı küstah bir açıklamada bulundu.

BM KAYGILIDIR

Afrin'de sivillerin öldürüldüğünü ifade eden Ferhan Hak, “BM, Afrin bölgesinin ateş altında olduğuna dair çıkan haberlerden kaygılıdır. Bu, sivillerin evsiz kalmasına ve can kayıplarına neden oluyor ve altyapılar da etkileniyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 12:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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