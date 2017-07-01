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BM'den Kıbrıs Konferansı açıklaması

BM, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda, adada kapsamlı çözüme öncülük edebilecek gerekli unsurların yer alacağı paket anlayışının net bir şekilde ortaya çıktığını duyurdu.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:34
BM'den Kıbrıs Konferansı açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda, adada kapsamlı çözüme öncülük edebilecek gerekli unsurların yer alacağı paket anlayışının net bir şekilde ortaya çıktığını duyurdu.

BM Genel Sekreterliği Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis, garantör ülkeler Türkiye, İngiltere ve Yunanistan heyetleri ve konferansa gözlemci sıfatıyla katılan Avrupa Birliği yetkilileriyle "oldukça yapıcı" bir havada geçen bir dizi temaslarda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Guterres'in dün akşam liderlerle ve heyet başkanlarıyla olumlu ve sonuç odaklı yaptığı toplantıda, Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüme öncülük edebilecek gerekli unsunların yer alacağı bir paket anlayışının net bir şekilde ortaya çıktığını bildirdirildi.

Kıbrıs Konferansı'nın siyasi düzeyde bugün de devam ettiği belirtilen açıklamada, Guterres'in tamamen Kıbrıs halkı için kapsamlı bir çözüm getirme çabalarına odaklandığının altı çizildi.

Konferansa pazartesi gününe kadar ara verildi

BM Genel Sekreteri Guterres, dün Crans-Montana'ya gelerek konferansa başkanlık etmişti.

Guterres'in konferansa dahil olmasıyla Kıbrıs müzakerelerinin "Ekonomi", "Avrupa Birliği" , "Mülkiyet" , "Yönetim-Güç Paylaşımı" , "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler  " olmak üzere altı temel başlığında açıkta kalan hususların paket şeklinde birbirleriyle bağlantılı olarak eş zamanlı olarak ele alınması anlayışı gündeme gelmişti.

Öte yandan Kıbrıs Konferansı kapsamındaki temaslarını tamamlayan Guterres, bu sabah saatlerinde Crans-Montana'dan ayrıldı.

Konferansta Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada "Bu son konferanstır ve bir anlaşmaya ulaşmamız gerekiyor. Hala çözüme ulaşılamamış konularda anlaşmaya varmamız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Bu sabah liderler ve müzakere heyetlerinin yaptıkları toplantıların ardından konferansa pazartesi gününe kadar ara verildi. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:34
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