BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs açıklaması: Görüşmede...

BM Genel Sekreteri Guterres, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı ile ilgili açıklama yaptı.

Kıbrıs görüşmeleri yapıcı bir şekilde sürmeli diye BM Genel Sekreteri Guterres, yoğun bir çaba gösterilmeli dedi.

Guterres, "Bugün devam eden görüşmelerde bir ilerlemenin devam etmesini umuyoruz" dedi.

Guterres, Kıbrıs müzakerelerinde özellikle güvenlik ve garantiler başlığındaki ilerlemenin yavaş ilerlediğini belirtti. Temel hedefin sürdürülebilir bir görüşmeyi inşa etmek olduğunu söyleyen Guterres, müzakerelerden bir sonuç alınması gerektiği mesajını verdi.