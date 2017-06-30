Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs açıklaması: Görüşmede...

BM Genel Sekreteri Guterres, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferensı ile ilgili açıklama yaptı.

30 Haziran 2017 Cuma 18:36
BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs açıklaması: Görüşmede...

BM Genel Sekreteri Guterres, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı ile ilgili açıklama yaptı.

Kıbrıs görüşmeleri yapıcı bir şekilde sürmeli diye BM Genel Sekreteri Guterres, yoğun bir çaba gösterilmeli dedi.

Guterres, "Bugün devam eden görüşmelerde bir ilerlemenin devam etmesini umuyoruz" dedi.

Guterres, Kıbrıs müzakerelerinde özellikle güvenlik ve garantiler başlığındaki ilerlemenin yavaş ilerlediğini belirtti. Temel hedefin sürdürülebilir bir görüşmeyi inşa etmek olduğunu söyleyen Guterres, müzakerelerden bir sonuç alınması gerektiği mesajını verdi.

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 18:36
  1. İsviçre
  2. Kıbrıs
  3. Kıbrıs görüşmeleri
  4. Kıbrıs Konferansı
  5. BM Genel Sekreteri Guterres
  • AviniAvini37 dk önce
    Bekle siz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltında!
  1. Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 13..
  2. Gaziantep’te terör operasyonları hız..
  3. Şanlıurfa'da fezi kaza!
  4. Viranşehir’de saman yüklü tır yandı
  5. Araplar Ordu'ya çıkarma yaptı
  6. 23 terörist etkisiz hale getirildi
  7. Her yerde aranıyor! Cübbeli Ahmet Hoca..
  8. Erdoğan, Trump ve Putin ile ne..
  9. FETÖ’den gözaltı sayısı 16’ya yükseldi
  10. Mezarlıklarda yenileme çalışmaları..
  11. Hakkari-Van karayolu selden ulaşıma..
  12. İsmail Baran esnaf ile bir araya geldi
  13. 112 bin kök Hint keneviri imha edildi
  14. ABD Savunma Bakanlığı'dan Türk hackera..
  15. BM'den Kıbrıs açıklaması: Görüşmede...
  16. Tarlaya uçan otomobilde can pazarı
  17. Borsa haftalık kapanış rekorunu kırdı
  18. Operasyon hareketliliği: Erdoğan'dan..
  19. Kılıçdaroğlu'nun 15 gündür kaldığı..
  20. Emenike, Shakhtar Donetsk’le temasta
Mete Yarar'dan çarpıcı analiz: Türkiye ne oldu da birden olumlu sonuçlara ulaştı
Mete Yarar'dan çarpıcı analiz: Türkiye ne oldu da birden olumlu sonuçlara ulaştı
Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...