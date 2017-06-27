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BM'den Kıbrıs açıklaması!

BM Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, yarın başlayacak Kıbrıs Konferansı'nın adada çözüm için "en büyük şans" olduğunu, ama "son şans" olmadığını söyledi

27 Haziran 2017 Salı 17:08
BM'den Kıbrıs açıklaması!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yarın başlayacak Kıbrıs Konferansı'nın adada çözüm için "en büyük şans" olduğunu, ama "son şans" olmadığını söyledi.

Eide, üç garantör ülke olan Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanları'yla bu hafta gerçekleştireceği görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. 

Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı EspenBarth Eide, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yarın başlayacak Kıbrıs Konferansı'ndaki görüşmelerin adadaki duruma çözüm için en büyük şans olduğunu fakat son şans olmadığı söyledi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 17:08
  1. İsviçre
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Cenevre
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