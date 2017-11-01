BM'den 'karbonu azaltma' çağrısı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Paris İklim Anlaşması hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için hükümetler ve diğer aktörlere acil olarak karbon salınımını azaltıcı çalışmalar başlatmaları için çağrı yaptı.

UNEP'ten yapılan açıklamada, Bonn’da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı öncesinde yayımlanan BM Emisyon Açığı Raporu’nun sekizinci baskısının sonuçlarına yer verildi.

Emisyon azaltımı konusundaki ulusal hedeflerle, 2030 yılına kadar azaltılması gereken emisyon miktarının sadece üçte birinin azaltılabileceği, özel sektördeki ve ulusal düzeydeki çalışmaların da yavaş ilerlediği ifade edildi.

Paris İklim Anlaşması'nın küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutmayı hedeflediğine işaret edilerek, bu hedefin 1,5 santigrat derece olarak revize edilmesinin de gündemde olduğu bildirildi.

Açıklamada, Mevcut Ulusal Katkı Niyet Beyanları (INDC) hayata geçirilse bile dünyanın 2100 yılına kadar en az 3 santigrat derece ısınma olasılığı bulunduğuna dikkat çekilerek, "Bu da hükümetlerin 2020’de INDC’lerini revize ederken çok daha iddialı taahhütlerde bulunmaları gerektiği anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

"EMİSYON SALINIMI TEKNOLOJİK YATIRIMLARLA AZALTILABİLİR"

UNEP'in açıklamasında, ABD'nin 2020’de Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılması halinde resmin daha da karanlık olacağına işaret edilerek, emisyon salınımının tarım, yapı, enerji, ormancılık, sanayi ve ulaşım sektörlerinde yapılacak teknolojik yatırımlarla azaltılabileceği belirtildi.

Karbondioksit emisyonlarının 2004 yılından bu yana stabil olduğu, bunun kısmen de olsa yenilenebilir enerjideki, özellikle de Çin ve Hindistan’daki büyümeden kaynaklandığı kaydedildi.

Mevcut Paris hedefleriyle emisyonların 2030 yılında 11-13,5 gigaton karbondioksit eş değeri (GtCO2e) seviyesine çıkacağı ve bu seviyenin de 2 santigrat derece hedefine ulaşmada yeterli olmadığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Paris hedeflerini tutturabilmek adına hükümetler (Paris taahhütlerini güncellemeleri de dahil), özel sektör, şehirler ve diğer aktörlerin daha yüksek ve daha hızlı emisyon azaltımı gerçekleştirecek çalışmaları bir an önce uygulamaya başlamaları gerekiyor. Rapor, bunu özellikle tarım, yapı, enerji, ormancılık, sanayi ve ulaşım sektörlerinde hayata geçirmenin yollarını ele alıyor. Bu sektörlerde teknolojiye yatırım yapılarak, çoğu zaman önlenen her bir ton karbondioksit için 100 ABD doları altında yatırım yaparak, 2030 yılına kadar yılda 36 GtCO2e miktarına kadar emisyon azaltımı sağlanabilir. Sektörlerdeki potansiyelin büyük kısmı belirli birkaç alanda yapılacak yatırımlardan geçiyor; güneş ve rüzgar enerjisi, verimli teçhizat, verimli binek araçları, ormanlaştırma ve ormansızlaştırmanın durdurulması. Yalnızca bu alanlarda önerilen eylemlere odaklanarak ki bunlar ya çok düşük maliyetli ya da sıfır maliyetli 2030 yılında 22 GtCO2e kadar emisyon azaltımı gerçekleştirilebilir."