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BM'den İsrailli şirketlere son uyarı: Kara listeye alırız

BM, İsrailli 130 şirketin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerine devam etmesi durumunda"kara listeye" alınacağı uyarısında bulundu.

26 Ekim 2017 Perşembe 19:00
BM'den İsrailli şirketlere son uyarı: Kara listeye alırız

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd bin Ra'd el-Hüseyin, 130 İsrail şirketine, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerine devam etmesi durumunda, aralık ayında çıkarılması beklenen kara listeye alınacağı yönünde uyarı mesajı gönderdi.

Haberde gıda ve ilaç sanayi ile gelişmiş sanayi kolları başta olmak üzere bir çok sektörde faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin tamamının, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve işgal altındaki Golan Tepelerindeki yerleşim birimlerinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 19:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • TcTc1 sa önce
    .... alırsınız İt sürüsü kapitaller. Sizi zaten onlar yönetiyor.efendiniz onlar. Bu sözlerinizi herkes duyar onlar duymaz. Sizi dikkade dahi almıyorlar. Birazcık haysiyetiniz varsa evinize dönersiniz. Ha onlarınizni olmadanda birşey yapamazsınız.pardon.
  • DinçerDinçer3 sa önce
    Yav he he
  • hmzhmz3 sa önce
    Ne oldu acaba Rothschild ve Rockfeller aileleri bir birlerine mi girdi
  • alaettin alaettin 3 sa önce
    BİRVATAN TOPRAĞINI GASP İLEHIRSIZLIKİLEYILARCAİŞGAL ETTİNİZ GÖZYUM DUNUZBU TOPLUM GASP BIRLIGI
  • ÜmitÜmit3 sa önce
    Sizin kara listenizde sadece Müslümanlar ve size karşı gelenler var !
  • FATİHFATİH4 sa önce
    BMNe zamandanberi adil davranıyor, ki , bunlarancakkatilleregözyumarlar...
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