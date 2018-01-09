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BM'den İsrail'e 'durdurun' çağrısı!

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'e, ülkedeki Eritre ve Sudanlıları zorla sınır dışı etme politikasını durdurma çağrısında bulundu.

09 Ocak 2018 Salı 17:00
BM'den İsrail'e 'durdurun' çağrısı!

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler, BM  Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, İsrail'e, Eritre ve Sudanlıları sınır dışı ederek başka yerde iskan etme politikasını durdurma çağrısında bulunuyor. Bu çağrıyı, İsrail'in 80 kişiyi  başka yerde iskan etme kararı alması ve bu insanların hayatlarını riske edip  Libya'dan Avrupa'ya gitmesi sonrasında yapıyoruz." dedi.  

Spindler, İsrail'de 27 bin Eritreli ve 7 bin Sudanlının yaşadığını  ama İsrail'in sadece 10 Eritreli ve 1 Sudanlıyı sığınmacı olarak kabul ettiğini  söyledi.
 
İsrail'in 1 Ocak'ta açıkladığı Eritreli ve Sudanlıların sınır dışı  edilerek Afrika'da iskan edilmesi ya da süresiz olarak gözaltına alınması  planından "ciddi endişe" duyduklarını belirten Spindler, İsrail'den sınır dışı  edilenlerin Afrika'daki güvenlik durumunun "kaygı verici" olduğunu sözlerine  ekledi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 17:00
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