BM'den flaş Türkiye açıklaması!

BM'nin yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'daki terör saldırısını kınayarak, "En fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türk halkı korkunç terör saldırısının kurbanı oldu" dedi.

BM'den flaş Türkiye açıklaması!
Eklenme: 04 Ocak 2017, 01:42
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İlk mesai gününde yaptığı açıklamada, dünyanın birçok yerindeki küresel terörizm fenomenini tetikleyen çatışmalara dikkati çeken Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevini yürütürken Türkiye ile yakından çalıştığını ve Türk halkının cömertliğine şahit olduğunu belirtti.

"En fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türk halkı, korkunç terör saldırısının kurbanı oldu" diyen Guterres, İstanbul'daki terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Guterres, İstanbul'daki 'iğrenç' saldırının faillerinin hızla yargı karşısına çıkarılmasını umut ettiğini bildirdi. Sorunların küreselleştiğini ve ülke bazında çözülemeyeceğini ifade eden Guterres, küresel sorunlara ancak küresel çözümler bulunabileceğini ve BM'nin çok yönlü yaklaşımların temel taşı olduğunu vurguladı.

 

 
EtiketlerGuterresBM Mülteciler Yüksek Komiserliği
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