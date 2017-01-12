BM'den flaş Kıbrıs açıklaması!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Konferansı'nda pek çok önerinin masaya konulduğunu, hızlı bir çözüm yerine "kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm aradıklarını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Açılış oturumları aşırı derece yapıcı geçti.

- Gerekli enstrümanların bulunması konusunda mutabık kalındı. Bundan sonra yapılacak şeyler de var. Konferans bugün bir kez daha toplanacak. Hemen hızlı çözüm, mucize beklenemez.

- Biz burada sağlam bir çözüm için çalışıyoruz. Ve bu anlamda gerektiği kadar, gereken şekilde bu amaca ulaşabilmek amacıyla çalışmaya devam edeceğiz.

- Çok net şekilde şunu dile getirmek istiyorum. BM için bizim buradaki rolümüz taraflara destek vermek. Amacımız da anlaşma konusunda destek verme. Herhangi bir başka gündemimiz yok. Her iki tarafın mutabakatıyla sağlanacak bir çözümün peşindeyiz.

OSCAR KAZANIRLARDI

- Eğer bu bir sinema yarışması olsaydı Oscar’ı hak edenler, sağımda ve solumda görmüş olduğunuz beyefendiler bunu kazanırdı. BM de yardımcı oyuncu ödülünü alırdı. AB de bu sürece destek veriyor. Ve BM bağlamında etkili ve güçlü bir şekilde burada elde edilebilecek başarıları süreci her şekilde destekliyor. Sabırlı olmak lazım, hızlı bir çözümün peşinde değiliz. Ciddi şekilde çözüme dönük çalışmaları gerçekleştiriyoruz.