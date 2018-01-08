Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

BM'den flaş Ahed Tamimi açıklaması!

Birleşmiş Milletler (BM), 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin İsrail tarafından tutuklanıp Askeri Mahkeme'de yargılanmasının endişe verici olduğunu bildirdi

08 Ocak 2018 Pazartesi 23:16
BM'den flaş Ahed Tamimi açıklaması!

Birleşmiş Milletler (BM), 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin İsrail tarafından tutuklanıp Askeri Mahkeme'de yargılanmasının endişe verici olduğunu bildirdi.

İsrail mahkemesi 16 yaşındaki Filistinli kız Ahed Tamimi'nin gözaltı süresini 3 kez uzatmıştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Tamimi'nin tutuklanmasına ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi:

"İnsanların haklarına saygı duyulması gerektiğinin anlaşılması gerek. Çocukların gözaltına alınmasından özellikle endişe duyuyoruz ve bu endişelerimizi paylaştık."

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 23:16
  1. Ahed Tamimi
  2. Birleşmiş Milletler
  • Ayşe gulAyşe gul29 dk önce
    ALLAHFilistinlidin kardeşlerimize yardım etsin selamet kapıları açsın inş.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Esed rejimi o bölgeyi işgal etti
  1. Esed rejimi o bölgeyi işgal etti
  2. İran'dan sonra o ülke ayaklandı
  3. Apple'ın başı fena dertte! Bir kötü..
  4. 40 gündür aranıyor... Sır olan aileyi..
  5. Elon Musk'tan ABD adına gizli görev!
  6. DAEŞ'e karşı birleştirler
  7. Ceza alan FETÖ'cüden hakime tehdit!
  8. Lucescu'dan Fatih Terim sürprizi
  9. İngiltere'de kabine revizyonu
  10. O ülkeden açıklama: Rusya tüm orduları..
  11. AB'den itiraf gibi açıklama: Türkiye..
  12. İlber Ortaylı'dan dikkat çeken yorum:..
  13. Afganistan'a neden 'imparatorluklar..
  14. Devrim Muhafızları neyi kontrol ediyor?
  15. AB'den Kuzey Kore'yi çıldırtacak karar!
  16. 10 kişi kaçırıldı... Şoke oldular...
  17. Ortadoğu'nun en büyük katliamı: Hama!
  18. Venezuela'da yeni kararlar... ABD..
  19. BM'den flaş Ahed Tamimi açıklaması!
  20. ABD polisi 3 bin vatandaşını katletti
Pisliği yapana değil yazana hapis!
Pisliği yapana değil yazana hapis!
İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
Vatandaşa önemli uyarı! Elektrikle ısınmayın
Vatandaşa önemli uyarı! Elektrikle ısınmayın
Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
Uluslararası ajanslar ‘son dakika’ olarak duyurdu: Suudi Arabistan bu sabah yasakladı…
Uluslararası ajanslar ‘son dakika’ olarak duyurdu: Suudi Arabistan bu sabah yasakladı…

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
Gökçek döneminin en çok tartışılan konularından biriydi… ‘Fıskiyeyi kutsamak doğru değil’
Gökçek döneminin en çok tartışılan konularından biriydi… ‘Fıskiyeyi kutsamak doğru değil’
O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti
O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti