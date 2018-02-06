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BM’den Beşar Esed'e çağrı

Birleşmiş Milletler Suriye’de Esed rejiminin saldırdığı bölgelere yönelik bombalamanın durdurulmasını istedi.

06 Şubat 2018 Salı 19:00
BM’den Beşar Esed'e çağrı

BM’nin savaş suçları uzmanı Paulo Pinheiro, Cenevre’de yaptığı açıklamada, Suriye’nin İdlib’in kuzeybatısında Şam yakınlarında bulunan Doğu Gota ve Duma’da, muhaliflerin elinde bulunan bölgeleri yasaklanmış klor gazı kullanarak bombaladığı iddialarını incelediklerini söyledi.

Milletlerarası Suriye soruşturma komisyonu başkanı Paulo Pinheiro, Suriye hükumetinin muhasara altında tuttuğu Doğu Gota için yayınladığı raporda, ayırım gözetmeden bombardıman ve sivil halkı kasıtlı olarak aç bırakma uluslararası suçlarını incelemeye aldıklarını söyledi.

Pinheiro, raporda Suriye’nin, Rusya, Türkiye ve İran arasında Gerginliği Azaltma Bölgesi olarak ilan edilen bölgede son 48 saatte en az 3 hastane bombalayarak bu anlaşmayla dalga geçtiğini ileri sürdü.

İnsan Hakları Suriye gözlemcisine göre, Şam yakınlarında Doğu Guta’daki son bombalamada, 25 kişi hayatını kaybetti. Bir önce gün aynı bölge bombalandığı ve 30 kişinin hayatını kaybettiğine işaret edildi. Muhaliflerin kontrolünde bulunan İdlib’e yapılan hava saldırısında ise 5 kişinin hayatını kaybettiğine işaret edildi.

BM temsilcileri, 7 bölgeye acil insani yardım yapılabilmesi ve yaralıların tahliyesi için bölgede acil ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 19:00
  1. Esed rejimi
  2. Suriye
  3. Birleşmiş Milletler
  4. Rusya
  5. Türkiye
  6. İran
  7. Doğu Guta

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