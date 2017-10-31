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BM'den acil çağrı

Birleşmiş Milletler, Paris Anlaşması’ndaki hedeflere ulaşabilmek için hükümetlere ve devlet dışı aktörlere acil eylem çağrısı yaptı.

31 Ekim 2017 Salı 12:21
BM'den acil çağrı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) bugün yayınladığı Emisyon Raporu’nda hükümetlere ve devlet dışı aktörlere Paris Anlaşması’nda belirlenen hedeflere ulaşabilmek için acil eylem çağrısı yaptı.

Raporda Arjantin, Suudi Arabistan ve Türkiye, "2020 için emisyon hedefi koymamış G20 ülkeleri" olarak gösterildi.

UNEP’in sekizinci Emisyon Raporu 6-17 Kasım tarihlerinde Almanya’nın Bonn kentinde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde yayınlandı.

Paris anlaşmasının iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak için ihtiyaç duyulanların sadece üçte biri olduğu vurgulanan raporda bazı sektörlerde yapılacak yatırımların emisyonları azaltmak konusunda çok etkili olabileceği aktarıldı.

UNEP’in raporua göre, ton başına 100 doların altında bir yatırımla emisyonlar 2030 yılına kadar her yıl 36 gigaton azaltılabilir.

Raporda, "kısa ömürlü çevre kirleticilere ilişkin yapılan Montreal Protokolü Kigali Değişikliği’nin ve 2020 yılına kadar G20 ülkelerinin Cancun’daki zirvede belirlenen hedeflerine daha sıkı sarılmasının da iklimin etkilerini minimize edebileceği" vurgulanıyor.

Raporda, ülkeler tarafından verilen sözlerin 2030’a kadar emisyonları gerekenin sadece üçte biri kadar azaltabileceği vurgulanıyor ve özel sektör ve ulusal seviyede alınan eylemlerin bu endişeleri dindirecek yönde olmadığı eleştirisi yapılıyor.

Paris anlaşmasında küresel ısınmanın iki derecenin altında olması istenmiş, hatta 1.5 derece hedefi konmuştu.

Ancak, rapora göre ülkelerin belirlediği katkılar tam olarak gerçekleştirilse bile 2100 yılına gelindiğinde sıcaklıklar en az üç derece yükselecek. ABD’nin Paris Anlaşması’ndan geri çekilme ihtimali ise bu tabloyu daha da kötüleştirebilir.

Rapor Paris’te verilen sözlerin tutulması halinde 2030 yılında sera gazı emisyonların 11 ila 13.5 gigaton karbondioksite yükseleceğini öngörüyor; bu da Paris’te konulan "iki derece" hedefi için gerekli olan düzeyin üzerinde.

Bir gigaton emisyon kabaca Avrupa Birliği’nde (havacılık da dahil) bir yıl boyunca tüm ulaşımın ürettiği emisyona karşılık geliyor.

DHA

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 12:21
  1. Birleşmiş Milletler
  2. UNEP
  3. Paris Anlaşması
  • abdoabdo1 sa önce
    bm diye bir kuruluşu tanımıyorum. tanıyanıda tanımıyorum. çünkü dünya 5 ten büyüktür. bm 5 devlete hizmet ediyor. abd , rusya , england , fransa , çin
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