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BM'den 'ABD' ve 'terör ordusu' açıklaması

Guterres, ABD'nin Suriye'de "sınır güvenliği gücü" planına ilişkin, 'Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse çok daha iyi olurdu' dedi.

16 Ocak 2018 Salı 22:36
BM'den 'ABD' ve 'terör ordusu' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Suriye'de "Sınır güvenliği gücü" planına ilişkin, "Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse çok daha iyi olurdu." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"ORTADOĞU'DA KÖRDÜĞÜM"

Uluslararası toplumun birçok konuda başarısız olduğuna ve uzayıp giden çatışmalar ve terör konusuna dikkati çeken Guterres, "Ortadoğu'da bir kördüğüm ile, Kore Yarımadası'nda olası bir nükleer savaşla karşı karşıyayız." dedi.

İklim değişikiliğinin hızla ilerlediği, eşitsizliklerin, milliyetçiliğin arttığı konusunda uyaran Guterres, günümüz sorunları karşısında daha az nefret, daha fazla diyalog ve daha fazla uluslararası işbirliği çağrısı yaptı.

"SURİYE KENDİ ÇÖZEBİLSE DAHA İYİ OLURDU"

Guterres, AA muhabirinin ABD'nin Suriye'de "sınır güvenliği gücü" kurma planına ilişkin sorusuna, "Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse çok daha iyi olurdu." yanıtını verdi.

Cenevre sürecinin canlandırılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyleyen Guterres, Suriye'deki krizin askeri çözümle mümkün olamayacacağını ifade etti.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 22:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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