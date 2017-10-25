BM'den 14 tır insani yardım malzemesi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 14 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Yardımları taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Tırlara, jandarma ve BM yetkililerine ait araçlar eşlik etti.

Tırlardaki insani yardımların, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı öğrenildi.