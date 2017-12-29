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BM'de rezil olan Netanyahu Kudüs için rüşvet verecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası alanda İsrail'i destekleyen ülkelere para vermek için fon kurdu.

29 Aralık 2017 Cuma 10:42
BM'de rezil olan Netanyahu Kudüs için rüşvet verecek

Terör devleti İsrail'in katil başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası alanda İsrail'i destekleyen ülkelere para vermek için fon kurdu. "50'de 50" olarak adlandırılan fon, 50 ülkeye 50 milyon dolar dağıtmaya hazırlanıyor.

Paranın ülkelerin kendi ihtiyaçlarına göre bir yardım paketi şeklinde verilmesi planlanıyor. Netanyahu'nun hedef ülkeleri ise Afrika, Doğu Avrupa ve Asya'da bulunan, ekonomik sıkıntıda olanlar.

ABD'NİN PARA TAKTİĞİ TERS TEPTİ

ABD, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını reddeden Birleşmiş Milletler'deki (BM) oylama öncesinde İsrail haricinde kendisinden en çok insani yardım alan ülkeleri yardımları kesmekle tehdit etmişti. Fakat BM Genel Kurulu'ndaki oylamada ABD ve İsrail lehinde 9 oy, aleyhte ise 128 oy çıkmıştı.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 10:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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