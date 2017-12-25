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BM'de 'Arakan' kararı kabul edildi

BM'nin Myanmar hükümetine Arakanlı Müslümanlara karşı uyguladıkları insan hakları ihlaline ve askeri operasyonlara son vermesi çağrısı 122 'evet'le kabul edildi

25 Aralık 2017 Pazartesi 23:37
BM'de 'Arakan' kararı kabul edildi

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik "sistematik insan hakları ihlallerine ve askeri operasyonlara son verilmesi" çağrısı yapan karar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edildi.

122 'EVET' OYUYLA GEÇTİ

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından BM Genel Kuruluna sunulan ve pazar günü oylanan karar 10'a karşı 122 "evet" oyuyla kabul edildi.

RUSYA, ÇİN, SURİYE 'HAYIR' DEDİ

Çin, Rusya, Suriye, Myanmar, Kamboçya, Laos, Filipinler, Vietnam, Zimbabve ve Belarus ret oyu kullanırken, 24 ülke de çekimser kaldı.

Myanmar hükümetine Arakanlı Müslümanlara yönelik sistematik insan hakları ihlallerine ve askeri operasyonlara son vermesi çağrısı yapılan kararda, Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık hakkı verilmesi, insani yardımlara izin verilmesi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den Myanmar için özel bir temsilci ataması istendi.

1970'TEN BU YANA SAYI 3 MİLYON'DAN 350 BİNE GERİLEDİ

BM'ye göre, yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e geçti.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

 

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 23:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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