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BM yetkilisinden Sudan’da 400 bin mülteciye ziyaret

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Filippo Grandi, Güney Sudan’daki yaşam şartların giderek zorlaşmasının ardından güvenlik sebebiyle Sudan’ın Darfur bölgesine gelen 400 bin mülteciyi ziyaret etti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:40
BM yetkilisinden Sudan’da 400 bin mülteciye ziyaret

Darfur’da bulunan mültecileri ziyaret eden Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Filippo Grandi, milyonlarca insanın hayatını etkileyen şiddetin sona ermesi çağrısında bulundu. Güney Sudanlı 400 bin mülteci, ülkelerinde yaşanan şiddet ve açlık yüzünden evlerini terk ederek, Sudan’ın batısındaki Darfur bölgesine geldi. Mültecileri, Darfur’da ziyaret eden Grandi çocukları, geçim kaynaklarını ve yuvalarını tehdit eden savaşın onların en önemli kaygısı olduğunu, bütün bunlara bir de besin eksikliğinin eklenmesinin her şeyi tetiklediğini söyledi. Mültecilerden Sadia Mohamed ve çocukları evlerine yapılan saldırıdan sonra evlerinden kaçtıklarını ifade ederek, güvenli bir yer bulmalarının bir aydan fazla sürdüğünü belirtti. Sadia Mohamed ve başka bir mülteci savaş korkusu, silah sesleri ve her yerde meydana gelen patlamaların onları güvenli bir yer aramaya zorladığını, çocuklarını korumak için kaçtıklarını sözlerine ekledi. Her şeyini kaybettiğini söyleyen Saida, Darfur’da hayatını yeniden kurmayı ve çocuklarının eğitime devam etmesini istiyor.

Güney Sudan halkının ülke dışında böyle acı çekmesinin üzücü olduğunu söyleyen Grandi, liderlerinin ve üzerine sorumluluk almayan muhalefet nedeniyle ülkeye hala barış gelmediğini belirtti. Güney Sudan’da 2013’te patlak veren savaş sonrasında 1.8 milyondan fazla kişi ülkeden kaçtı.

Milyonlarca Güney Sudanlı acilen yardıma ve barışçıl bir çözüme ihtiyaç duyuyor.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:40
  1. Sudan
  2. Birleşmiş Milletler
  3. BM
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