BM: Yeterince yardım yapamadık

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 400 bin sivilin yaşam mücadelesi verdiği Doğu Guta'taki gıda stokunun kritik seviyelere düştüğü vurgulandı.

Doğu Guta'ya erişimin sağlandığı tek yer olan Vafidin kontrol noktasının da geçen ay kapatıldığına dikkat çekilen açıklamada, bunun sonucunda kentteki temel gıda fiyatlarının iki katına çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, dün gece 49 kamyonun bulunduğu bir insani yardım konvoyunun Doğu Guta'ya ulaştığı bildirildi.

Bu kamyonlardan 41'inin Kefer Batna ve Sakba'daki 40 bin kişiye gıda yardımı taşıdığı belirtilen açıklamada, konvoya ayrıca 13 bin çocuğa yönelik özel beslenme ürünlerinin de dahil edildiği ifade edildi.

Açıklamada, gıda paketlerinin pirinç, bulgur, bitkisel yağ, buğday unu, mercimek, yeşil bezelye, tuz ve şekerden oluştuğu ve 5 kişilik bir aileye yalnızca bir ay boyunca yeteceği bilgisi paylaşıldı.

BM'DEN İTİRAF

Doğu Guta'ya en son 23 Eylül'de yalnızca 25 bin sivile yetecek gıda yardımı yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "WFP 2017'de şimdiye kadar 6 konvoyla birlikte, (Doğu Guta'daki) 400 bin sivilin sadece 110 bininin ihtiyacını karşılayacak gıda ve beslenme yardımı yapabildi." ifadesine yer verildi.

WFP açıklamasında, Suriye'de 10 farklı bölgede kuşatma altında yaşayan 420 bin sivil de dahil olmak üzere 3 milyon kişinin ulaşılması zor bölgelerde yaşadığı bilgisi paylaşılarak, milyonlarca sivile insani yardım yapılabilmesi için koşulsuz ve güvenli erişim izni verilmesi çağrısı tekrarlandı

SEMBOLİK YARDIM TEPKİ ÇEKMİŞTİ

BM'nin sembolik düzeyde ve yetersiz miktardaki yardımı, nisan ayından beri tatmin edici hiçbir yardımın ulaşamadığı bölgede hayal kırıklığına neden olmuştu.

AA'ya konuşan muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti Başbakan Yardımcısı Ekrem Tuma, yardımların Doğu Gutalılara 10 gün dahi yetmeyeceğini belirterek, "(Konvoyda) Bin ton un, bin ton da gıda maddesi olduğunu ifade ediliyor. Guta'ya her gün en az 100 ton yardım lazım. Sadece gıda değil, diğer ürünler de lazım." demişti.

BİNDEN FAZLA ÇOCUK ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Esed rejiminin ve destekçilerinin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde, yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Rejimin 7 aydır sıklaştırdığı abluka yüzünden bölgeye kaçak yollardan sokulabilen temel gıda ürünleri ve ilaçların girişi durdu.

Sivil yerel meclislerin verilerine göre, Doğu Guta'da binden fazla çocuk, besin ve ilaç eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, yardım konvoyunun girişinin ardından yaptığı açıklamada, "Doğu Guta'da yetersiz beslenme ile karşı karşıya olan çocukların sayısı ürkütücü boyutlarda ve tıbbi yardıma ihtiyacı olan 400'den fazla kişinin tahliye edilmesi gerek." ifadesini kullanmıştı.