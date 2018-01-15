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BM yardımlarını sattıkları ortaya çıktı

Yemen'de Husilerin, "Birleşmiş Milletler (BM) tarafından gönderilen gıda yardımlarına el koyarak sattığı" ileri sürüldü.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:42
BM yardımlarını sattıkları ortaya çıktı

Yemen'in Lahic kenti emniyet yetkililerinden Celal er-Rabii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lahic-Aden kara yolu üzerinde gerçekleştirdiğimiz rutin güvenlik kontrolleri sırasında üzerinde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ambleminin bulunduğu gıda malzemeleriyle yüklü üç kamyonun bir iş adamına satıldığını öğrendik." dedi.

Kamyonların Husilerin kontrolündeki başkent Sana'dan geldiğini belirten Rabii, şoförlerin beyanatlarına göre söz konusu araçların içindeki gıda malzemeleriyle birlikte Husiler tarafından bir iş adamına satıldığını aktardı.

Rabii, "Husiler, kendilerine ulaşan BM yardımlarını 'savaş çabası' adı altında istismar ediyor. Ele geçirilen bu kamyonlar, Husilerin açlık ve hastalıkla boğuşan Yemen halkına gönderilen yardımları ne şekilde kullandıklarının açık bir kanıtıdır." diye konuştu.

Husiler tarafından ise konuyla herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 16:42
  1. Yemen
  2. Lahic kenti
  3. Husi
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