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BM, terörist İsrail'in yeni yerleşim planını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), terör devleti İsrail'in işgal ettiği Doğu Kudüs'te yeni yerleşim birimi inşası projesini kınadı.

11 Temmuz 2017 Salı 23:12
BM, terörist İsrail'in yeni yerleşim planını kınadı

BM, terör devleti İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni yerleşim birimi inşası projesini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'e yeni konutlar inşa etme çalışmalarının "alarm verici" olduğu bildirildi.

Kudüs Bölge Planlama Komitesinin, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ek konut inşası planları hazırlamasından BM'nin endişe ettiği kaydedilen açıklamada, bu planların hayata geçmesinin halen bölgede oturan Filistinlilerin zorla tahliyesi sonucunu doğurabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Barışa ve iki devletli çözüme zarar veren tüm tek yanlı eylemleri bir kez daha kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail, işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerine ilave olarak bin 500 konut daha inşa etmeyi planlıyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 23:12
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  • MehmedMehmed42 dk önce
    Haydi alkış şak şak şak.... Çok şey yapmışlar.bu kınama israili kesin yıkar.Şehit olan mazlumlaramı islamiyetin incinen izzetinemi üzülelim.
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