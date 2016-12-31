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BM: Suriye rejimi insani yardım çağrılarımıza cevap vermiyor

BM Genel Sekreter Yardımcısı O'Brien, Suriye'deki mağdurlara insani yardımları ulaştırabilmek için rejimden 'yeşil ışık ve güvenlik garantisi' beklediklerini ancak buna ilişkin bir yanıt alamadıklarını açıkladı

BM: Suriye rejimi insani yardım çağrılarımıza cevap vermiyor
Eklenme: 31 Aralık 2016, 15:17
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BM Genel Sekreter Yardımcısı O'Brien, Suriye'deki mağdurlara insani yardımları ulaştırabilmek için rejimden 'yeşil ışık ve güvenlik garantisi' beklediklerini ancak buna ilişkin bir yanıt alamadıklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, ülkedeki mağdurlara insani yardımların ulaştırılması konusunda Suriye rejimiyle görüşmelerinin "aralıksız" sürdüğünü ancak şu ana kadar olumlu bir yanıt alamadıklarını bildirdi.
O'Brien, Associated Press haber ajansına verdiği mülakatta, Suriye'de yardıma muhtaç binlerce kişiye insani yardım ulaştırılması için rejime BM'ye izin vermesi çağrısında bulundu.

Suriye rejimiyle insani yardımların ulaştırılması konusunda görüşmelerinin "aralıksız" sürdüğünü belirten O'Brien, buna karşın rejimden şimdiye kadar olumlu bir cevap alamadıklarını vurguladı.

O'Brien, Suriye'de yürürlüğe giren ateşkesten son derece memnun olduklarını ifade ederek, yardımların ulaştırılabilmesi için rejimden "yeşil ışık ve güvenlik garantisi" beklediklerini sözlerine ekledi.

 
EtiketlerbmBirleşmiş MilletlerSuriyeStephen O'BrienSuriye'deki mağdurlarSuriye'de insani yardımlar
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huseyin

birlesmismilletler muslumanlara calismazbunu iyi bilin

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