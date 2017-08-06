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BM Kuzey Kore'ye yaptırımları ağırlaştırdı! Donald Trump'tan ilk yorum: Takdir ettim

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, geçen ay ikiz kez kıtalararası balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye uygulanana yaptırımları ağırlaştırdı. Buna göre ülkenin en önemli gelir kaynakları olan bazı ürünlere ihracat yasağı geldi. Ayrıca diğer ülkelerde yaşayan Kuzey Koreliler'e yeni çalışma izni vermek yasaklandı. ABD Başkanı Donald Trump karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Yaşana son gelişmelerin hemen ardından Çin'den Kuzey Kore sorununun çözümü için altılı diyalog görüşmelerine geri dönülmesi çağrısı geldi.

06 Ağustos 2017 Pazar 10:51
BM Kuzey Kore'ye yaptırımları ağırlaştırdı! Donald Trump'tan ilk yorum: Takdir ettim

Birleşimiş Milletler Güvenlik Konseyi ABD tarafından hazırlanarak konseye getirilen, Kuzey  Kore'ye yönelik yeni yaptırımları içeren karar tasarısını 15 üyenin evet oyuyla kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump, BM'in Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırım kararını memnuniyetle karşıladığı açıkladı.

Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin tehdit teşkil eden ve istikrarsızlığa yol açan faaliyetlerine karşı ekonomik ve siyasi  baskının artırılacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin artırdığ yaptırım kararlarına göre Kuzey Kore'nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konuluyor.

Böylelikle ülkenin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerinin üçte bir oranında azaltılması öngörülüyor.

Kararda, BM üyesi ülkelerin Kuzey Kore vatandaşlarına yeni çalışma izni vermeleri yasaklanıyor. Buradaki amaçsa yurt dışında yaşayan Kuzey Koreliler aracılığıyla ülkeye döviz girişini engellemek.

BMGK'nin kararıyla bazı Kuzey Koreli yetkililer ve şirketler de yaptırımlar listesine eklendi. Bu kişi ve kuruluşlara varlık dondurma ve seyahat yasağı uygulanacak.

Çin'den diyalog çağrısı geldi: 'Altılı Görüşmeler' başlasın...

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yeni yaptırım kararının ardından taraflara sorunun çözümü için diyalog çağrısında bulundu. Vang Yi,  ABD, Kuzey Kore, Rusya, Japonya, Güney Kore ve Çin'in dahil olduğu  "Altılı Görüşmeler"e geri dönülmesini istedi.

Çin Dışişleri Bakanı Pyongyang'ın nükleer  faaliyetlerini,  Washington'ın ise bölgedeki müttefik ülkeleri Japonya ve Güney Kore ile askeri tatbikatlarını eş zamanlı durdurması gerektiğini,  tansiyonu düşürmenin ve yeniden müzakere masasına oturmanın tek yolunun bu olduğunu belirtti.

Kuzey Kore sonuncusu 28 Temmuz'da olmak üzere geçen ay iki kez kıtalar arası balistik füze denemesi yapmıştı.
 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 10:51
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