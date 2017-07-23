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BM korkunç raporu açıkladı: 20 milyondan fazla...

Birleşmiş Milletler'den (BM), Yemen'de 20 milyondan fazla kişinin yardıma muhtaç olduğu bildirildi.

23 Temmuz 2017 Pazar 21:13
BM korkunç raporu açıkladı: 20 milyondan fazla...

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Yemen'e ilişkin aylık yayınladığı raporda, ülkede insani yardıma muhtaç insan sayısının yaklaşık yarım milyon arttığı belirtilerek, "Yemen'de 20,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç." ifadesi kullanıldı.

İnsani yardıma muhtaç Yemenlilerin 9,8'inin durumunun hayati olduğu açıklamada, söz konusu artışın, gıda güvensizliği ile bölgede yayılan kolera virüsüyle doğrudan ilişkili olduğu aktarıldı.

Açıklamada, finans desteği düşük olmasına rağmen 124 insani yardım kuruluşunun, 2017 hedeflerinin yüzde 36'sını gerçekleştirebildiği aktarıldı.

Öte yandan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer'in iki yılı aşkın süredir yaşanan çatışmaların neden olduğu insani durumu incelemek üzere bu sabah Aden'e geldiği belirtildi.

Maurer'in, ziyaret kapsamında Yemen'de günden güne kötüye giden insani durumu görüşmek üzere ülkede aktif rol oynayan taraflarla bir araya gelmesi öngörülüyor.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümet güçlerine destek veriyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 21:13
  1. BM
  2. YEMEN
  3. Uluslararası Kızılhaç Komitesi
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