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BM, işgalcilerle irtibatlı şirketleri soruşturuyor

BM İnsan Hakları Ofisi çoğu İsrail ve Amerika kökenli 206 şirketin İsrail’in işgal topraklarındaki yerleşimleriyle bağlantıları nedeniyle incelemeye aldı.

01 Şubat 2018 Perşembe 18:11
BM, işgalcilerle irtibatlı şirketleri soruşturuyor

Uluslararası hukuka aykırı olarak inşaatlara arıştıkları belirtilen şirketlerin isimleri BM raporunda yer almazken 16 sayfalık rapor sonrası halen araştırmanın devam ettiği belirtildi. İsrail ve Amerikan hükümetlerinden ise BM çalışmasına sert eleştiriler ve bilgi vermeme yönünde yanıtlar geldi.

Şu ana kadar 64 şirketle görüştüklerini belirten ofis yetkilileri 206 şirketin tamamına ulaşıncaya kadar isim vermeyeceklerini aktardı. Şirketlerden 143'ü İsrail'de ve yerleşim bölgesinde diğer 22'si ise Amerika'da faaliyet gösteriyor. Almanya'dan yedi ve Hollanda'dan da beş şirket var.

AÇIĞA ÇIKACAKLAR

Nihai olarak BM İnsan Hakları Ofisi incelemesi bu şirketlerin kamusal alanda açığa çıkması ve mahcup edilmesi anlamına geliyor.

Rapoda ise, "Filistinlilerin yaşamlarını her yönden etkileyen insan hakları ihallleri ve yerleşimler yaygın ve yıkıcı” denildi. Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilerin karşılaştıları seyahat, din, eğitim ve toprak sahibi olma özgürlüklerine dair kısıtlamalardan bahsedildi.

“Ticari işletmeler yeni İsrail yerleşimlerinin kurulması, sürdürülmesi ve yayılmasında merkezi bir rol oynamaktadırlar” ifadelerine yer verildi. “Ticari firmalar insan haklarına saygı manasında böyle bir ortamda işe girişmenin mümkün olup olmadığını göz önünde bulundurmalıdırlar” denildi.

Rapordaki diğer 115 firma ise başlangıçtaki elemede rapordan çıkarıldı.

BM: ULUSLARARASI KANUNLARA RİAYET ETSİNLER

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad Al-Hüseyin, “Bütün tarafları bu raporun içeriğini çarpıtmaktan kaçınmaya davet ediyorum, rapor insan hakları konseyinin yetkisine dayanarak iyi niyetle hazırlanmıştır” dedi. Al Hüseyin, rapordaki verilerin "devletlere ve ticari işletmelere uluslararası hukuk çerçevesinde zorunluluklara ve sorumluluklara riayet etmelerinde yardımcı olacak” diye ekledi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 18:11
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