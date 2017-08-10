Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

BM Güvenlik Konseyi'nden kritik uyarı!

BM Güvenlik Konseyi, Yemen, Somali, Nijerya ve Güney Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 20 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 09:57
BM Güvenlik Konseyi'nden kritik uyarı!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen, Somali, Nijerya'nın kuzeyi ve Güney Sudan'da çatışmalar nedeniyle 20 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Konseyde 15 ülkenin de onayıyla kabul edilen başkanlık bildirisinde (PRST), 4 ülkedeki çatışmaların sivil nüfus üzerindeki insani etkisinden duyulan endişe paylaşıldı.

20 MİLYON KİŞİ KITLI RİSKİ YAŞIYOR

Bu ülkelerde çatışan tarafların kesintisiz insani yardım girişine izin vermediklerine dikkat çekilen bildiride, 20 milyon kişinin bu nedenle kıtlık riski yaşadığı vurgulandı. Bildiride, taraflara yardımları engellememeleri ve sivilleri korumaları çağrısı yapıldı.

Bildiride, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten bu dört ülkede yardımların sivillere ulaşmasını engelleyen taraflara ve bu sorunun çözüm yollarına ilişkin rapor hazırlaması da istendi.

İLK KEZ KITLIK VE ÇATIŞMALAR İLİŞKİLENDİRİLDİ

Öte yandan BMGK'da kabul edilen bildiriye ilişkin yazılı açıklama yapan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, kıtlığın barış ve güvenlikle doğrudan ilişkisi olduğunu belirterek, BMGK'nın ilk kez çatışmalar ve kıtlık arasında bağ kuran bir metni kabul ettiğine dikkati çekti.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Açlığa artık sadece iklim koşulları ya da kalabalık nüfus değil aynı zamanda insan eliyle gerçekleşen eylemler ve özellikle de çatışmalar neden oluyor." dedi.

Rycroft, bu konunun BMGK gündemine alınmasının ve çözüm aranmasının önemli olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 09:57
  1. bm
  2. Afrika
  3. kıtlık
  4. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Hero' skandalında önemli gelişme! Açığa alındılar
    1. 'Hero' skandalında önemli gelişme!..
    2. Konyaspor'a yeni golcü! Anlaştı
    3. İskoçya'da öğrenciler üst üste kalınca..
    4. Afganlı genç her gece aynı şeyi yapıyor!
    5. Erdoğan 'yorulan çekilsin' demişti! 4..
    6. PKK'ya ait mühimmat dolu 12 sığınak..
    7. İşte HDP'nin 2019 planı! Erdoğan'a..
    8. Şekere alternatif çözüm geliyor!
    9. Çin’de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana..
    10. Arda Galatasaray'a gelmeye hazır! Tek..
    11. HDP'nin 2019 planı!
    12. BM Güvenlik Konseyi'nden kritik uyarı!
    13. Balıkesir'de otomobil ile otobüs..
    14. Dilenen çocuklara para yerine kitap
    15. Terörist koruyucu Angela Merkel her..
    16. Kayseri'de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    17. Mahmud Abbas uyardı: İsrail onun peşinde
    18. İstanbul Beyoğlu'nda gece yarısı..
    19. Eski SAT komandosu önce 'FETÖ'cü' dedi..
    20. İsveç nakit alışverişi kaldırmaya..
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu