BM Güvenlik Konseyi Suriye için toplanacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi ile birlikte ortak basın toplantısında Kosovalı gazetecinin 'Bir okul kapanır, bir hapishane açılır diye bir söz var. Siz Gülen'in okullarını neden kapatmak istiyorsunuz' sorusuna tokat gibi bir cevap verdi.