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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Mescid-i Aksa açıklaması

Guterres, Mescid-i Aksa'da şiddetin artması konusunda endişeleri olduğunu belirterek tüm taraflara provokatif eylemlerden uzak durma çağrısı yaptı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 08:06
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Mescid-i Aksa açıklaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mescid-i Aksa'da şiddetin artması konusunda endişeleri olduğunu belirterek tüm taraflara provokatif eylemlerden uzak durma çağrısı yaptı.

Guterres, yazılı açıklamasında, Mescid-i Aksa'daki duruma ilişkin duyduğu kaygıları yineledi.

"Mescid-i Aksa'da 14 Temmuz öncesi statüye tam saygı gösterilmesi gerekmektedir." ifadesini kullanan Guterres, bu anlamda Ürdün ve İsrail arasındaki diyalogdan memnuniyet duyduğunu, ziyaretçiler ve ibadet edenlerin güvenliğinin temini için bu müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Yaşanabilecek olaylara ilişkin endişelerini de paylaşan Guterres, "Şiddetin artma potansiyeli konusunda ciddi endişelerim var. Tüm siyasi, dini ve toplumsal liderlerden provokatif eylemler ve söylemlerden kaçınmalarını istiyorum. İsrail'e de itidalli olma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti. Dedektörler, tepkiler üzerine daha sonra kaldırılmıştı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:06
  1. Harem
  2. İsrail
  3. Ürdün
  4. Filistin
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