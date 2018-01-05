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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Barzani'ye mektup

Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi için her iki tarafı diyaloğa teşvik edeceğini belirtti.

05 Ocak 2018 Cuma 19:46
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Barzani'ye mektup

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Guterres'in Barzani'ye Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümüyle ilgili bir mektup gönderdiği ifade edildi.

Açıklamada, Guterres'in Barzani'ye gönderdiği mektupta, "Her iki tarafı, (Erbil ve Bağdat) gerçek bir diyaloğu başlatmalarına vesile olacak uygun bir zemini yaratmaya teşvik edeceğim. "dediği kaydedildi.

Ayrıca Guterres'in mektubunda, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasına yol açan tehditlerle mücadele, bölge istikrarının daha da güçlenmesi ve ulusal barışın kalkındırılması adına, elde edilen istikrarın korunması gerektiği ifadelerine yer verildiği aktarıldı.

ERBİL VE BAĞDAT ARASINDAKİ SORUNLAR

IKBY'nin Ocak 2014'te Bağdat'tan bağımsız şekilde petrol ihraç etmesiyle başlayan gerilim, Irak merkezi hükümetinin bütçe kesintisiyle tırmandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması, petrol fiyatlarında meydana gelen sert düşüşle zor günler geçiren Erbil yönetimi, 25 Eylül 2017'de düzenlediği gayrimeşru referandumla hem Bağdat hem de komşu ülkelerle mevcut ilişkilerini ciddi tehlikeye attı.

Erbil ile Bağdat arasındaki gerginlik gayrimeşru referandumun ardından Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerden Peşmerge'nin çıkarılmasıyla zirveye ulaştı.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 19:46
  1. Antonio Guterres
  2. BM Genel Sektreteri
  3. Neçirvan Barzani
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