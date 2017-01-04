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BM Genel Sekreteri Guterres: Türk halkı, korkunç terör saldırısının kurbanı oldu!

Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres İstanbul'daki terör saldırısını kınayarak, "En fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türk halkı korkunç terör saldırısının kurbanı oldu." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres: Türk halkı, korkunç terör saldırısının kurbanı oldu!
Eklenme: 04 Ocak 2017, 10:42
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Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres, ilk mesai gününde yaptığı açıklamada, dünyanın birçok yerindeki küresel terörizm fenomenini tetikleyen çatışmalara dikkati çekti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevini yürütürken Türkiye ile yakından çalıştığını ve Türk halkının cömertliğine şahit olduğunu belirten Guterres, "En fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türk halkı, korkunç terör saldırısının kurbanı oldu." dedi.

İstanbul'daki terör saldırısını kınayan Guterres, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Guterres, İstanbul'daki saldırının faillerinin hızla yargı karşısına çıkarılmasını umut ettiğini bildirdi. Sorunların küreselleştiğini ve ülke bazında çözülemeyeceğini ifade eden Guterres, küresel sorunlara ancak küresel çözümler bulunabileceğini ve BM'nin çok yönlü yaklaşımların temel taşı olduğunu ifade etti.

 

 
EtiketlerBirleşmiş MilletlerAntonio GuterresmülteciİstanbulterörTürkiyeBM
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