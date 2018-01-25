BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bu yıl Davos'a gitmiyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, daha önce zirveye katılacağı duyurulan Guterres'in ''planlama sorunu'' nedeniyle Davos'a gitmeyeceğini söyledi.



''Davos'a gidince de eleştiriliyoruz, gitmeyince de eleştiriliyoruz.'' değerlendirmesinde bulunan Dujarric, Guterres'in Davos'a gitmeme kararı aldığını kaydetti.

Sözcü Dujarric, Guterres'in Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 22 Ocak'ta başlayan ve 29 Ocak'a kadar sürecek Afrika Birliği Zirvesi'ne katılacağını ifade etti.