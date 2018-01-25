BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bu yıl Davos'a gitmiyor
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'in, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmayacağı açıklandı.25 Ocak 2018 Perşembe 08:12
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, daha önce zirveye katılacağı duyurulan Guterres'in ''planlama sorunu'' nedeniyle Davos'a gitmeyeceğini söyledi.
''Davos'a gidince de eleştiriliyoruz, gitmeyince de eleştiriliyoruz.'' değerlendirmesinde bulunan Dujarric, Guterres'in Davos'a gitmeme kararı aldığını kaydetti.
Sözcü Dujarric, Guterres'in Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 22 Ocak'ta başlayan ve 29 Ocak'a kadar sürecek Afrika Birliği Zirvesi'ne katılacağını ifade etti.