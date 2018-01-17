BM askerlerinden büyük kahpelik! Afrikalı çocuklara tecavüz ettiler

Mavi şapkalı BM askerleri ve görevlileri, BM liderlerinin tecavüzlerin sonlanacağına ilişkin teminatlarına rağmen hiçbir ceza almaksızın tecavüzlerine devam ettikleri belirlendi.

"BEYAZLARDAN BİR ŞEY BEKLENMEMESİ GEREKTİĞİNİ ANLADIM"

USA Today'e konuşan Marie-Blanche Marboua adında bir anne gözyaşları içinde, “Sözde uluslararası toplumdan utanç duyuyorum” diyerek bir BM askerinin 10 yaşındaki oğluna bir yıl önce başkente 300 mil uzaklıktaki Bouar'da tecavüz ettiğini söyledi. Anne, “Oğlum hala travma yaşıyor” dedi. Marboua, “Bu beyaz insanlardan hiçbir şeyin beklenmemesi gerektiğini anladım. Her şeyi Tanrı'ya bıraktım” diye konuştu.

BARIŞI SAĞLAMAK İÇİN GİTMİŞLERDİ

BM uluslararası barış gücü askerleri on yıl süren karmaşanın ardından bölgede güvenliği sağlamak üzere gitmişti ancak BM'nin kendi raporlarına ve insan hakları örgütlerine göre askerler yüzlerce kadın, çocuk ve genç kıza tecavüz etti.

TEMİNAT VERMİŞLERDİ, FAKAT TECAVÜZ VAKALARI YALNIZCA YARI YARIYA AZALDI

BM Genel Sekreteri António Guterres ise bir yıl önce göreve geldiğinde sert önlemler alacağını belirtmişti. Alınan önlemler neticesinde BM, olayların geçen yılın aynı dönemine oranla 2017'nin ilk on bir ayında yarı yarıya düşüş gösterdiğini belirtti. Ancak nereye nasıl başvuracağını bilmeyen insanlarla birlikte şikayetlerin tam olarak yansıtılamadığı da ifade ediliyor.

Timetürk