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BM açıkladı! Yarım milyon Suriyeli evine döndü

Birleşmiş Milletler, 440 bini ülke içinde yer değiştirmiş, 31 bini ise komşu ülkelere sığınmış olan yarım milyona yakın Suriyelinin bu yıl içinde evlerine döndüğünü açıkladı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:32
BM açıkladı! Yarım milyon Suriyeli evine döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ülkenin bazı bölgelerinde güvenlik koşullarının düzelmesiyle bu kişilerden çoğunun Halep, Hama, Humus ve Şam'a geri döndüğünü bildirdi.

'ÖNEMLİ BİR EĞİLİM'

UNHCR sözcüsü Andrej Mahecic, "Bu önemli bir eğilim ve önemli bir sayı" dedi.

Mahecic, "Birçok kişi mülklerini kontrol etmek ve akrabalarının durumlarını öğrenmek için geri dönüyor. Döndükleri bölgelerdeki güvenlik durumu hakkında ve gerçek olsa da, olmasa da, buralarda bazı gelişmeler olduğu yolunda algıları var" diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:32
  1. Suriye
  2. Birleşmiş Milletler
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