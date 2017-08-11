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BM, ABD ve Kuzey Kore'yi uyardı

Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerginliğin çözümü için diplomatik yolların seçilmesi gerektiğini açıkladı.

11 Ağustos 2017 Cuma 22:40
BM, ABD ve Kuzey Kore'yi uyardı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, iki ülke arasındaki tırmanan retorikten endişe duymaya devam ettiklerini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi kararının, gerginliği azaltmaya yönelik bir yol haritası olduğununu vurgulayan Dujarric, taraflara diplomasiye odaklanılması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, 5 Ağustos'ta nükleer faaliyetlerine ve füze denemelerine devam eden Kuzey Kore'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması kararı almıştı.

Kuzey Kore, yaptırım kararının ardından ABD'ye sert tepki göstermiş ve Pasifik Okyanusu'nda ABD askeri üslerinin bulunduğu Guam Adası'nı vurmakla tehdit etmişti. 

ABD Başkanı Donald Trump ise Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi bırakmaya çağırarak, "Kuzey Kore akılsızca davranırsa askeri çözümler tamamen hazır, silahlarımız yüklü ve hedeflerine kilitli. Umarım Kim Jong-un başka bir yol izlemeyi seçer." uyarısında bulunmuştu.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 22:40
  1. birleşmiş milletler
  2. abd
  3. kuzey kore
  • vatansevervatansever1 sa önce
    BM mi?o ne ki?varmiydi boyle bir kurulus?muslumanlar ortadoguda katledilirken, arakanda,cezayirde,misirda,afrikada,libya da,bosna da....afganistan,pakistan,rusya da...Neredeydi bu kurulus??hristiyan birliginin,avrupa,abd,rusya,cinin tasmali ko.pkleri..
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