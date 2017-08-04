Blackwater tekrar sahaya iniyor

Kabil hükümetine yakın kaynakların ifadesine göre Blackwater'ın eski CEO'su Erik Prince, özel hava gücüyle Afganistan'daki savaşa katılma eğiliminde. Kuruluşun havadan istihbarat toplama ve yakın hava desteği faaliyetlerinde bulunacağı ifade ediliyor.



Üst düzey bir Afgan askeri yetkiliye göre Prince Kabil hükümetine Taliban'a karşı savaşta hava desteği verme teklifinde bulundu. Teklif, ABD'nin bölgeden kendi askerlerini çekme ve Blackwater gibi paralı asker kuruluşlarını bölgeye sokma planları yaptığı bir düzlemde yapıldı.



Beyaz Saray'ın ortaya attığı bu plana Pentagon ise şüpheyle yaklaşıyor. İddiaya göre ABD'nin Afganistan'daki güçlerinin komutanı General Nicholson Prince ile plana ilişkin görüşmeyi reddetti.

Lancaster6 adıyla bilinen askeri güvenlik firması Kabil hükümetine hava desteği sağlama teklifinde bulunmuştu. ABD'nin yakın hava desteğinin kimi zaman sağlanamadığı ülkede Kabil hükümeti askeri unsurlarının ihtiyaç duyduğu hava gücünü sağlamak için böylesi bir arayışa girdiği belirtiliyor. Kurluşun teklifinde "ülkenin her bölgesinde talepten sonraki 1 saat içerisinde hava desteğinin sağlanacağı" belirtilmişti. Hava desteğinin istihbarat faaliyetlerini de kapsayacağı ifade edilmişti.



Kabil hükümeti hava kuvvetleri, eski Rus menşeli hava araçlarından ABD üretimi olanlara geçiş aşamasında. Ancak ABD'nin bölgeye göndereceği hava araçları oldukça gecikmiş durumda. Elverişsiz coğrafi koşullar ve Taliban saldırıları sebebiyle Kabil hükümetine ait birçok helikopter düşüyor. Bu da zaten kısıtlı olan hava gücünü daha da düşürüyor.



Söz konusu planlara rağmen, ABD'nin eski Afganistan Büyükelçisi Ronald Neumann "Başkan Eşref Gani bana bu teklifi kabul etmeyeceğini söyledi" ifadesini kullanarak tekliflerin reddedileceğini dile getirdi.

Lancaster6'nın ise kısıtlı da olsa Afganistan'da faaliyet gösterdiği biliniyor. Balckwater'a bağlı hava güçleri de Orta Afrika, Somali, Irak ve Güney Sudan gibi bölgelerde çatışmalara katılmakta.



Her geçen gün Taliban karşısında toprak kaybeden Kabil hükümeti son çare olarak paralı askerlere ve özel güvenlik şirketlerine yönelmiş durumda. Taliban birçok bölgeyi ele geçirirken ülkedeki yabancı güçleri hedef alan saldırılarını da artırıyor ve ABD destekli yerel güçler bu ilerleyişi durdurmakta başarısız oluyor. Blackwater gibi sicili kötü özel birliklerin bölgede sivil kayıplarını artırabileceği düşünülüyor.

Irak’ta işkenceden sabıkalı Amerikan Özel güvenlik şirketi Blackwater, aldıkları paralar karşılığı görevlendirildikleri ülkelerde çok sayıda işkence ve şiddet olaylarına ismini yazdırdı. Askeri nitelikli Amerikan sivil güvenlik şirketi olan Blackwater USA'da bilinen özel güvenlik şirketlerinden farklı olarak, askeri eğitimli personel ve askeri donanımı kullanılmakta. Amerikan Deniz Kuvvetleri Özel Birlikler eski askerleri Erik Prince ve Al Clark tarafından 1997 yılında Kuzey Carolina'da kuruldu.



Mart 2004'te Irak'ta dört ABD paralı askeri öldürülüp cesetleri Felluce'de bir köprüye asılmıştı. Ardından ABD yönetimi 4 askerinin öldürülerek asılmasına karşı Felluce'ye karşı tarihin an acımasız saldırılarından birini başlattı. Bu saldırılarda Blackwater askerleri görevlendirildi.



ABD derin devleti'nin gayriresmi ordusudur Blackwater. Cumhuriyetçi parti büyükleri tarafından yönetilir ve yönlendirilir. Şirket bugüne değin, verdiği hizmetlerle değil yaptığı katliamlar ve kanunsuzluklarla gündeme gelmiştir.

mepanews