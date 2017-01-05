BlackBerry Mercury’nin çalışan versiyonu gösterildi

BlackBerry Mercury adlı cihazın ilk ön gösterimi CES 2017'de yapıldı. Çinli üretici firma TCL yeni Blackberry modelinin çalışan halini CES 2017 fuarına katılan blog yazarları ve basın mensuplarına gösterdi. Android işletim sistemi bulunan cihazın teknik bilgileri hakkında ise herhangi bir detay verilmedi. Cihazın resmi olarak duyurusunun 2017 Mobil Dünya Kongresi'nde yapılması bekleniyor.



Daha önce ortaya çıkan sızıntı bilgilere göre BlackBerry Mercury üzerinde fiziksel klavye bulunacaktı. CES 2017 ön gösteriminde ortaya çıkan görüntülerle bu kesinleşmiş oldu. Bunun yanında klavyenin boşluk tuşuna dahili parmak izi sensörü konumlandırılmış. Klavyede, tıpkı eski BlackBerry Passport telefonunda olduğu gibi kapasitif dokunmatik teknoloji kullanılmış. Böylelikle klavye üstünde parmakları sürükleyerek kullanıcı arayüzünde kaydırma yapmak mümkün oluyor. USB-C portu üzerinden şarj olan, metal ve plastik karışımı bir gövdeden oluşan telefonda Android Nougat çalışıyor. Tıpkı DTEK50 ve DTEK60 gibi TCL üretimi BlackBerry cihazlarında olduğu gibi, BlackBerry Mercury'de de güvenlik ve ticari kullanım odaklı çeşitli yazılımlar bulunuyor. TCL'in gerçek anlamda ilk BlackBerry telefonu olacak Mercury'nin resmi adı, ekran büyüklüğü, ekran çözünürlüğü, kamera özellikleri, işlemci, RAM, pil kapasitesi, fiyat, çıkış tarihi gibi bilgiler ise henüz bilinmiyor ve yukarıda da söylediğimiz gibi bu bilinmeyenlerin MWC 2017'de netlik kazanması bekleniyor.





TCL aynı zamanda Alcatel marka akıllı telefonların üretimini gerçekleştiren ve ülkemizde de faaliyet göstermeye başlayan bir şirket. TCL, Mercury adını verdiği cihazla akıllı telefon pazarında rakipleriyle rekabet etmeye hazırlanıyor.