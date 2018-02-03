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BJK TV spikeri gole sevinirken bardak kırdı

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının son anlarında büyük heyecan yaşandı. Siyah-beyazlılar öne geçtiği zorlu deplasmanda 1 puanı Negredo'nun 90+2'deki golüyle kurtarırken o anlarda BJK TV stüdyolarında inanılmaz bir coşku yaşandı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 13:59
Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 13:59
  1. BJK TV spikeri
  2. Negredo'nun golü
  3. bardak kırdı
  4. Bursaspor-Beşiktaş
  5. Süper Lig

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