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''Bizler şehitler diyarının evlatlarıyız''

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Bizler şehitler diyarının evlatlarıyız. Şehitlik mertebesini en iyi bilen ve hissedenleriz" dedi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 17:12
''Bizler şehitler diyarının evlatlarıyız''

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın Çanakkale'deki ailesini ziyaret etti. 

Esenler Mahallesi'nde ikamet eden baba Ramazan ve anne Sebahat Kaşıkçı ile bir araya gelen Turan, evde şehidin eşyalarının sergilendiği odayı gezdi.

Şehit ailelerinin acılarını yüreklerinde yaşadıklarını ifade eden Turan, "Şehit astsubayımız Kıvanç Kaşıkçı'nın ailesine her zaman uğramaya ve aramaya gayret gösteriyoruz. Onlar şehidimizin bizlere emaneti." diye konuştu.

Turan, Çanakkale'nin şehitler diyarı olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bizler şehitler diyarının evlatlarıyız. Şehitlik mertebesini en iyi bilen ve hissedenleriz. Bizler bugünlerimizi ecdadımıza, yarınlarımızı ise şehitlerimize borçluyuz. Onlar ülkemizi, milletimizi korumak için evlerinden kilometrelerce uzaklarda düşman ile çarpışarak canlarını feda ettiler. Bugün de Kıvanç Kaşıkçı kardeşimizin ailesini ziyaret ederek kendisi için dua ettik. Ailesinin onun eşyalarını düzenleyip, sergilediği odasını ziyaret ettik. Tekrar şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 17:12
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