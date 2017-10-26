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'Bizim size ihtiyacımız var'

Kartepe Zirvesi'nde konuşan AB genişlemeden sorumlu eski komiseri Verheugen, Türkiye'nin AB'ye ihtiyacından çok AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

26 Ekim 2017 Perşembe 15:42
'Bizim size ihtiyacımız var'

Kartepe'de düzenlenen 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu'na katılan AB genişlemeden sorumlu eski komiseri Verheugen, 'Türkiye'nin askeri müdahalelerle ilgili bir geçmişi var. Ama artık herkes buna inanıyor bu tarih sona erdi. Askeriye hükümeti kontrol edemez' dedi. 

AB basını tarafından Türkiye'nin yıllarca diktatörlüğün hüküm sürdüğü bir ülke olarak gösterildiğini belirten Verheugen, 'Türkiye tamamen işleyen bir demokrasiye sahip. Mesela Türkiye'de değil de İtalya'da böyle bir şey olsaydı (darbe girişimi) ne olurdu. İtalyanlar tam bir kahraman ilan edilirdi. Söz konusu Türkiye olunca çok şaşırtıcı değerlendirmelerle karşılaştık. AB basını Türk cumhurbaşkanına darbeyi planladığına dair suçlamalarda bulundu. Bu kabul edilemez' dedi. 

'BİZİM SİZE İHTİYACIMIZ VAR'

Türkiye'de AK Parti iktidara geldikten sonra reformların en hızlı hayata geçirilen ülke olduğunu söyleyen Gunter Verheugen, 'Türkiye özellikle Müslüman ülkeler arasında rol model alınabilecek bir ülke oldu. AB olarak benim Türkiye'ye mesajım şudur, 'Bizim size ihtiyacımız var' dedi.

AB SÖZÜNÜ TUTMADI

Sığınmacılar konusunda Türkiye'nin sözünü tuttuğunu belirten Verheugen, sözlerine 'AB sözünü yerine getirmedi. Çünkü Merkel, Türkiye ile müzakerelerin hızlandırılmasının içi boş bir laf olduğunu söyledi' şeklinde devam etti.

AB KALACAK MI ?

AB birlik olacak mı, AB kalacak mı? bunların sorgulandığı döneme girdiğine işaret eden Verheugen, 'Türkiye'nin AB perspektifine ihtiyacı yok. Türkiye bir Avrupa ülkesi, Türkiye Avrupa'nın bir parçası. Türkiye AB'yi politik ve ekonomik açıdan güçlendirir. AB'ye tavsiyem şudur, Helsinki stratejisine geri dönün ve Türkiye için belki olur belki olmaz demeyin. Politik söylemleri geliştirin' dedi.

Yalçın Taşbaşı/ Kocaeli

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 15:42
  1. Kartepe Zirvesi
  2. AB Genişlemeden sorumlu eski komiseri Verheugen
  3. avrupa birliği
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