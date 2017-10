'Bizim ise Allah'ımız ve büyük bir milletimiz var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, "Suriye’nin Şanlıurfa’sı var, Türkiye’si var, Gaziantep’i var, Kilis’i var ama bizim kimimiz var. Allah'ımız ve büyük bir milletimiz var" diyerek halkın gücüne vurgu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu’nu AK Parti İl Başkanlığına gelişinde AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, partililer ve vatandaşlar karşıladı.

Ziyarette partililerle sohbet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin bir Türkiye’si olduğunu ama Türkiye'nin ise Allah'ı ve güçlü bir milleti olduğunu dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu konuşmasında, "Dün Şanlıurfa’ya geldik. Burada sevgiyi gördük, kardeşliği gördük, dayanışmayı gördük, aşkı gördük ve millete hizmet etme aşkını gördük. Uyumu gördük, uyumu bereketini de gördük. Esasen bütün şehirlerimizin örnek alması gereken bir şehir. İdareciler ve siyasiler arasında uyum var. Çok uyumlu çalışıyorlar. Emin Önen’i de Çin'e büyükelçi olarak gönderdik. Bizi hep gururlandırdı. Seçim sonuçlarında her zaman halkımızın Şanlıurfa’dan beklentileri çoktu. Her seçim sonucunda da bu beklentiler fazlasıyla karşılandı. Şanlıurfa çok güzel hizmetler aldı. Bugüne kadar başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve tüm arkadaşlarımız, kısa bir süre önce Başbakanımız Binali Yıldırım da buradaydı. Şanlıurfa’ya hizmet etmeyi her zaman bir ilke edindik. Bu arada Cumhurbaşkanımız bu gün Konya’da ve sizlere de selamlarını gönderdi. Başbakanımız da selam gönderirken Şanlıurfa ziyaretinden çok memnun kaldığını belirtti. Çünkü Şanlıurfa ve Şanlıurfalı kardeşlerimiz hizmetlerin en iyisini hak ediyor. En son Bakanlar Kurulu toplantısı olduğunda Şanlıurfa’ya geldim. O günden bu yana çok değiştiğini, güzelleştiğini gördük ama daha fazlasını da yapacağız çünkü sizler daha fazlasını hak ediyorsunuz. İlçe belediyelerimiz de maşallah güzel çalışıyor. Benim yeni basın müşavirim de Siverekli'dir. Dün akşamdan beri çok mutluyum" diyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile ilçe belediyelerinin yaptıkları hizmetlere değindi.

"Suriye'nin Türkiye’si var"

"Suriye'nin Şanlıurfa’sı var, Türkiye’si var, Gaziantep’i var, Kilis’i var ama bizim kimimiz var. Elbette Allah'ımız var. Ama büyük bir milletimiz var" diyerek konuşmasına devam eden Bakan Çavuşoğlu, "Şanlıurfa’nın özellikle Suriye sorunuyla karşı karşıya kaldığı durumu da biliyoruz, ama sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız zaten bir cümle ile özetledi, Suriye'nin Şanlıurfa’sı var Türkiye’si var, Gaziantep’i var, Kilis’i var ama bizim kimimiz var. İşte biz elbette Allah’ımız var ama büyük bir milletimiz var. Biz o nedenle çok güçlü olmalıyız. Şanlıurfa’ya hizmet edelim, daha fazlasını da hak ediyor ama mesela sadece Şanlıurfa değil Türkiye’yi çok güçlü yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.