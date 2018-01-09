Bizim ''Gezi zekalılar'' bu haberi okumasın!

YENİAKİT.COM.TR - Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G-20 zirvesini protesto eden göstericilere Alman ''Adaleti'' ceza yağdırmaya başladı.

6 Temmuz'da başlayan gösterilerde Alman hükümeti Hamburg'ta ''Olağan üstü hal'' ilan etmiş ve evlere baskın düzenlemişti.

GÖSTERİCİLERE HAPİS CEZASI

Her defasında Türkiye'yi eleştiren ve batı destekli Gezi Kalkışması sırasında polisin önlemlerini ve müdahalelerini ''anti demokratik'' bulan Almanya, Hamburg'ta polise şişe atan göstericileri 3,5 yıl hapse mahkum etti.

Hamburg'ta düzenlenen G-20 gösterilerinde 19 Polis yaralanmış, 83 gösterici gözaltına alınmıştı.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr