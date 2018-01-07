Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dünyada bir ilk olacak! Tanesi 59 dolara satılacak

Venezuella yeni şifre parası Petro’dan ilk etapta 100 milyon basacak. Petro’nun fiyatı ülkenin resmi ‘petrol sepeti’ fiyatına sabitlenecek .

07 Ocak 2018 Pazar 11:32
Dünyada bir ilk olacak! Tanesi 59 dolara satılacak

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek petrole dayalı şifreli paradan 100 milyon adet basacaklarını duyurdu.

ABD'nin yaptırımlarını aşmak için geçtiğimiz aylardan şifreli paraya geçiş yapacağını duyurarak tüm dünyayı şaşırtan Maduro yaptığı son basın toplantısında her bir şifreli paranın Venezuella'nın petrol sepeti fiyatına eşit olacağını söyledi. Venezuella Petrol Bakanlığı verilerine göre şu an petrol sepetinin varil başına fiyatının 59,07 dolar olması basılacak yeni şifreli paraPetro'nun değerinin 5,9 milyar dolar olması anlamına geliyor.

Maduro açıklamasında bu şifreli paranın hangi borsada veya borsalarda işlem göreceğini ise belirtmedi.

Bugün Bitcoin günlük bazda yüzde 0,18 düşüşle 16 bin 513 dolardan, Ripple yüzde 0,88 düşüşle 2,66 dolardan ve Ethereum yüzde 7,98 artışla 1.071 dolardan işlem görüyor.

TÜRKİYE BİZİ KURTARACAK DEMİŞTİ!

Venezuela lideri Nicolas Madurro, ülkenin resmi televizyon kanalında ulusa sesleniş gerçekleştirmişti. Seslenişte ülkenin ekonomik gidişatına değinen Maduro, ülkesinin Türkiye, Rusya ve Çin'in oluşturduğu alternatif güce dahil olarak ekonomik krizden çıkacağını söylemişti.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 11:32
  1. Venezuella
  2. Nicolas Maduro
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devrim muhafızları açıkladı! Olayların arkasında o ülkeler var...
    1. Devrim muhafızları açıkladı! Olayların..
    2. 24 yıllık sır cinayet ortaya çıktı
    3. 6 yıl sonra bir ilk! Üretici..
    4. Ünlü teknik direktör Erdoğan'a hayran..
    5. 11 prens daha gözaltına alındı
    6. Saldırı hazırlığındaydılar! Hepsi..
    7. HDP'li başkan öldü!
    8. Yunan askerler NATO'ya isyan etti:..
    9. Örneği yok! Açılışını Erdoğan yaptı
    10. Kar geliyor mu? İşte güncel hava..
    11. ''Bizi Türkiye kurtaracak'' demişti!..
    12. İslam dünyası için Kudüs'ün üstünde..
    13. Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına..
    14. Yer: Adana... Bisikletle banka soymaya..
    15. Gaziantepspor'a müjde! İşte Cenk'ten..
    16. Bakan Soylu 'ayağını kırın' demişti!..
    17. 19 yıl sonra ortaya çıktı! Türk..
    18. İzmir'de CHP'ye büyük öfke!
    19. Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını..
    20. G.Saray'a kapıları kapattı! 'Terim'le..
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    Almanya'dan büyük skandal! Türkiye'ye şart koştular
    Almanya'dan büyük skandal! Türkiye'ye şart koştular
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı
    Kimse bu açıklamayı beklemiyordu… Dünya şokta… Savaşa hazır olun!
    Kimse bu açıklamayı beklemiyordu… Dünya şokta… Savaşa hazır olun!